Una dona de 58 anys resulta ferida greu en ser atropellada per un camió a Anglès

Un atropellament ha obligat a tallar la C-63 a Anglès durant una mitja hora.

Una dona de 58 anys ha resultat ferida greu en rebre el cop d'un camió.

L'accident de trànsit ha tingut lloc cap a les vuit del matí, al carrer Indústria -travessera de la C-63- d'Anglès.

Un camió ha atropellat una dona que travessava el carrer per causes que s'investiguen. Fonts policials, apunten que la víctima travessava un pas de vianants en el moment dels fets.

La víctima ha quedat a sota del camió però en tot moment, estava conscient.

El SEM ha traslladat l'helicòpter medicalitzat al municipi i els serveis mèdics han atès la dona. La dona presentava una fractura a la cama - Bombers, han ajudat el SEM a immobilitzar-li- i un fort cop al braç.

Per aquest motiu se l'ha evacuat amb l'helicòpter medicalitzat al Trueta.

A banda, els Bombers, Policia Local i Mossos de Trànsit també s'han desplaçat fins al punt de l'accident amb diverses unitats.

El succés ha tingut lloc a l'altura del número 62 del carrer Indústria i ha obligat la Policia Local a tallar al trànsit.

S'ha matingut tallada una mitja hora i els vehicles que anaven en direcció Santa Coloma se'ls ha desviat pel carrer Girona i la resta, per la travessera.

Pas de camions

La Policia Local instrueix l'accident de trànsit i s'apunta que s'hauria produït possiblement al pas de vianants que hi ha a tocar d'una fonda del poble i que el camioner no l'hauria vist. En aquest vial d'Anglès hi ha molta circulació de camions, ja que és la C-63 i molts vehicles que van i vénen de Santa Coloma hi passen.