La Corporació de Salut del Maresme i la Selva permet que les embarassades entrin acompanyades a les ecografies

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha permès des d'aquesta setmana que les dones embarassades tornin a entrar acompanyades d'una persona per fer-se una ecografia obstètrica. Fa un any el servei de Ginecologia de la corporació va restringir l'entrada dels acompanyants per evitar la propagació del virus i per això les dones gestants havien d'entrar soles a la consulta. Ara, amb la disminució de casos positius als hospitals que gestiona l'entitat sanitària, es recupera l'acompanyant. Tot i així, recorden que cal rentar-se les mans abans d'entrar i sortir del centre i portar mascareta tota l'estona (preferiblement quirúrgica o FFP2).