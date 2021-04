Arbúcies renova el conveni amb l'Associació Montseny Guilleries

L'Ajuntament d'Arbúcies i l'Associació Montseny Guilleries han renovat el conveni per aquest 2021. Es tracta d'un document en el qual queden regulades totes les feines que s'encarreguen a aquesta entitat que treballa amb persones amb discapacitat, tant les que són fixes de cada dia o setmana com les temporals i les extraordinàries. El conveni, amb un cost de 131.332,84 euros anuals s'allargarà fins al desembre del 2021, i s'hi contemplen els treballs que des de fa anys s'adjudiquen a l'Associació, ja sigui al CET (Centre Especial de Treball) o bé al CO (Centre Ocupacional).

Entre els treballs a realitzar al llarg de l'any hi ha la neteja viària de carrers i places d'Arbúcies, la neteja i buidatge de les papereres, suport en tasques de jardineria de la brigada municipal; manteniment del cementiri municipal; així com el control de plagues en edificis municipals, entre d'altres. A més el conveni també defineix el cost de les feines que encarrega l'Ajuntament a l'Associació Montseny-Guilleries de forma no fixa i que es paguen de manera extraordinària, com el repartiment casa per casa de les publicacions municipals, com el Ressons, l'Agenda Municipal¸ el llibret d'Enramades i de la Festa Major, i el repartiment comercial, és a dir, als diferents comerços del municipi.