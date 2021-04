Un xoc entre dos camions a l'AP-7 deixa dos ferits a Vilobí d'Onyar

Un accident entre dos camions de gran tonatge a l'AP-7 a l'altura de Vilobí d'Onyar ha deixat els dos conductors ferits i cues quilomètriques en direcció a Barcelona. L'avís ha tingut lloc a un quart de cinc de la tarda després que dos camions hagin xocat a l'altura del quilòmetre 74,5 de l'autopista, en direcció Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra encara no han esclarit les causes de l'accident, però la primera valoració dels fets apuntaria que un dels vehicles hauria picat l'altre per darrere. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els dos conductors han hagut de ser traslladats a l'hospital (un dels quals al Trueta i l'altre al Santa Caterina) per ferides lleus.

Cap dels tràilers duia materials perillosos. El xoc, però, ha obligat a tallar el trànsit de la via, que encara ara no s'ha pogut restablir. En tot cas, s'estan fent desviaments per la sortida 7B, a Fornells de la Selva.

En les pròximes hores està previst que una grua de gran tonatge retiri els dos vehicles de la via, i que permeti reobrir el trànsit.

Fins al lloc de l'accident s'hi han dirigit cinc unitats dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.