Un camió queda encallat a Riudarenes i aïlla un veïnat

Un camió encallat a la carretera GIV-5514 ha deixat gairebé aïllats els veïns del nucli de l'Esparra, que pertany a Riudarenes. El comboi va quedar atrapat al marge de la carretera el dimecres cap a dos quarts de vuit del vespre al punt quilomètric 5,5 i fins a mig matí d'ahir la via no va poder ser reoberta. Mentre es feien les tasques per retirar el vehicle es va desviar el trànsit per camins. La via va quedar aturada més de dotze hores, i de fet aquesta no és la primera vegada que els veïns d'Esparra queden aïllats. Fa uns tres anys, el maig de 2018, un camió va bolcar al camí que hi accedeix i va aïllar una desena de veïns.