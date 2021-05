La Policia de Blanes aixeca 42 actes en festes i reunions il·legals en un mes

La Policia Local de Blanes ha aixecat 328 actes covid durant l'abril. Hi ha 42 sancions que s'han imposat a assistents en festes il·legals, reunions no permeses o locals de restauració. Des que va començar la segona onada de la pandèmia ?en sis mesos? els agents locals han fet 1.527 sancions.

Durant aquest passat mes d'abril la Policia Local de Blanes ha continuat mantenint la vigilància del compliment de les mesures de seguretat per contenir l'expansió de la covid. Tot i l'aixecament del confinament comarcal durant la setmana passada, encara detecten incompliments de la normativa, com per exemple saltar-se el toc de queda encara vigent entre les deu de la nit i les sis del matí. En menor mesura també hi figuren sancions que s'han aixecat per no dur posada la mascareta, que segueix essent d'obligat compliment.

Al llarg de tot el mes d'abril, que inclou la Setmana Santa –quan no hi va haver confinament comarcal-, la Policia Local de Blanes ha aixecat un total de 328 actes. D'aquest total, 42 sancions han estat per festes il·legals o que reunien més persones del permès, així com per locals de restauració que incomplien l'aforament màxim permès o bé que incomplien l'horari d'obertura i una festa il·legal.

Festa a la Tordera

Una de les festes il·legals la va detectar la Policia Local de Blanes a principis del passat mes d'abril, coincidint amb les vacances de Setmana Santa, en un descampat dels afores del municipi -a prop de la Tordera-, i, com va avançar Diari de Girona, es van aixecar un total de 24 actes.

D'altra banda, pel que fa a la resta de sancions, cal indicar que hi ha dos locals de restauració a qui es va aixecar actes covid en més d'una ocasió.

La resta d'actes corresponen majoritàriament a haver-se saltat el confinament comarcal. Aquestes sancions són les que ha prescrit la Policia Local de Blanes principalment als controls que ha continuat fent a peu de carretera.

Més de 1.500 sancions

Amb l'entrada d'aquest mes de maig, el balanç dels sis darrers mesos de compliment de les mesures covid-19 que controlen els agents de la Policia Local de Blanes indica que s'han aixecat un total de 1.527 sancions. Aquest període de temps coincideix amb l'inici de la segona onada de la pandèmia, a finals del passat mes d'octubre.