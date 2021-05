El jutjat d'instrucció 1 de Blanes ha suspès el judici, previst per a aquest dimecres per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori, a una de les identificades que apareix al vídeo que es va fer viral on apareixien un grup de noies agredint una anciana de la població. El jutjat té pendent fixar nova data per a la vista perquè la fiscalia ha demanat que se cités a declarar agents dels Mossos d'Esquadra relacionats amb el cas i, també, a l'anciana.

La defensa, encapçalada per l'advocada Natàlia Frigola, ha informat que el jutjat ha anunciat que aixecarà l'ordre d'allunyament de 50 metres que va acordar perquè són veïnes del mateix edifici. Mantindrà, però, la prohibició de comunicació.