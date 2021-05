L’Ajuntament de Tossa ha recuperat 101 places d’aparcament en l’àmbit de l’edifici que es va desenvolupar l’any 2000 i que és conegut com l’Àncora. Concretament, el consistori ja torna a disposar de la segona planta del soterrani de l’immoble, que estava cedida des de l’any 2002 i per un període de quinze anys a l’empresa promotora.

Un cop passat aquest període, informa l’Ajuntament, calia portar a terme els tràmits per fer l’escriptura de les 101 places (3.436 metres quadrats) a favor de l’Ajuntament i incorporar-les al patrimoni municipal. Segons ha indicat el consistori, de moment, i almenys fins al proper 31 de desembre, la gestora d’aquests aparcaments serà Empark, que és l’empresa que ja gestiona la zona blava del municipi.

Satisfacció municipal

Tant l’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, com el regidor d’Urbanisme del municipi, Ramon Gascons, s’han mostrat molt satisfets per l’operació, ja que consideren que «calia buscar la solució correcta i resoldre aquesta situació urbanística i jurídica per tal d’anar ordenant el patrimoni municipal».