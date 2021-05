Els talls esporàdics i en la connexió d’internet i telefonia fixa són una tònica comuna per als vilatans d’Arbúcies, que ja han manifestat el seu malestar en diverses ocasions. Una problemàtica que, tal com assegura l’Ajuntament, comporta de forma periòdica importants perjudicis a empreses, autònoms, personal que treballa des de casa i a la mateixa administració del consistori. L’Ajuntament culpa d’aquestes incidències la «manca d’inversió» dels operadors en el manteniment de les infraestructures, ja que descriuen que en alguns punts el seu estat és molt precari i comporta que «qualsevol petit imprevist deixi sense servei els seus clients».

El consistori recorda que la resolució d'aquests problemes va a càrrec del mateix operador. Per aquesta raó, cada vegada que es produeix una incidència es notifica a l’operadora del servei -generalment Telefónica o Movistar- a través d’un canal directe que té com a objectiu atendre les incidències que afecten un ampli nombre de la població. Tot i les contínues demandes, el consistori lamenta que la companyia mai informa del temps de resolució previst ni avisa quan la incidència ja està resolta.

Davant l’augment de talls que s’estan patint aquests últims mesos, que també afecten els pobles veïns de Breda i Sant Hilari, els tres municipis han decidit treballar plegats per emprendre accions conjuntes i acabar amb la problemàtica. D’aquesta manera, amb l'assessorament de Localret (Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per millorar l'acció en l'impuls de la societat de la informació), l’Ajuntament d’Arbúcies informa que estan estudiant les accions que puguin ser més efectives per tal de solucionar definitivament aquests greus problemes.