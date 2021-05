Els hotels de Blanes comencen a obrir les portes. El primer, l'Hotel Horitzó by Pierre et Vacances, ho farà aquest cap de setmana i en les properes s'hi sumaran altres establiments. Segons l'Ajuntament, els càmpings estan al 100%. Pel que fa als Apartaments Turístics, dels 15 que hi ha només en queden 7 per obrir.

D'altra banda, l'Ajuntament ha començat els treballs per posar a punt la sorra de les platges que com cada any els temporals de llevant malmeten o mouen. A més, s'aniran instal·lant els elements e serveis.

Per Setmana Santa alguns establiments van obrir les portes però ara, coincidint amb la segona quinze de maig, "ja hi ha diversos hotels que han anunciat la seva obertura", ha explicat l'Ajuntament que considera que és "una excel·lent notícia tenint en compte que bona part d'ells ni tan sols van poder permetre's fer-ho l'estiu passat, per manca de reserves".

Aquest mateix cap de setmana obrirà l'Hotel Horitzó by Pierre et Vacances, i al llarg de les setmanes vinents també ho faran el Petit Palau, Stella Maris, Chekin, Sa Malica i Costa Brava, així com l'Hostal Miranda. Altres establiments hotelers més grans -Blau Mar, Blau Cel, Beverly Park i Pi Mar- tenen previst posar-se en marxa bé a partir del 15 de juny, o bé coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, han informat. Blanes acollirà una competició estatal nàutica –organitzada pel Club de Vela Blanes- que atraurà tant participants com acompanyants durant la setmana que s'allargarà.

Els càmpings, en canvi, estan tots oberts. "Dels nou càmpings que hi ha en total, la majoria tenen previst estar funcionant fins a l'octubre, tot i que també n'hi ha que ja avancen que no tancaran fins al desembre", ha explicat el govern municipal.

L'Ajuntament també està posant a punt els serveis diversos i les platges.

Segons ha explicat, "el primer pas ha estat anivellar la sorra de totes les platges, repartir-la i redistribuir-la perquè estigui en condicions d'allotjar els nous elements que s'hi aniran instal·lant".

Tot seguit s'aniran col·locant els elements de serveis com les 26 dutxes al llarg de tota la costa, algunes d'elles adaptades perquè les puguin utilitzar persones amb mobilitat reduïda.

Es posaran passeres d'accés per arribar des de l'entrada de la platja fins a prop del mar, així com zones d'ombra, línies de vida, vestidors, lavabos adaptats i altres serveis coincidint amb l'inici del Servei de Vigilància i Socorrisme, com per exemple la 'Cadira Amfíbia', ha explicat l'Ajuntament. Papereres de reciclatge, panells d'informació, senyalització COVID i diversos elements són altres serveis que també s'incorporaran.

Servei de Salvament

CEl Servei de Salvament, Vigilància i Socorrisme gestionat directament des de l'Ajuntament de Blanes es posarà en servei la segona quinzena de juny, a través de Protecció Civil.

Per segon any consecutiu, també s'incorporaran a les platges de Blanes els Agents Ciutadans, amb una feina exclusiva molt específica: fer complir la normativa COVID pel que fa a mesures de distàncies de seguretat i aforament. L'any passat la seva tasca va ser especialment difícil a la zona de bany de Blanes comparativament més petita. A cala Bona es va haver de fer un tancament físic per l'allau de visitants que hi havia, ha remarcat el consistori

De cara a l'estiu d'aquest 2021 ja s'està treballant en la instal·lació d'unes tanques que siguin encara més efectives que l'any passat. El Pla de Seguretat estarà coordinat per Protecció Civil amb el suport de la Policia Local de Blanes i els Serveis Municipals, les populars Brigades, el Servei de Medi Ambient i el Departament de Neteja i Residus.