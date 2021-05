Un home de 49 anys i una dona de 45 de nacionalitat dominicana i veïns de Blanes (Selva) han ingressat a presó per traficar amb drogues des d'un pis ocupat al municipi selvatà. Els Mossos d'Esquadra els han detingut després d'uns mesos d'investigació. La policia tenia indicis que en un habitatge del carrer Anselm Clavé hi havia un punt actiu de compravenda de drogues i les indagacions van constatar que en un habitatge del bloc de pisos es venien embolcalls amb cocaïna, heroïna, haixix, marihuana i amfetamines. Durant l'escorcoll els Mossos van intervenir 18.425 euros en efectiu, justificants d'enviaments de diners per blanquejar diners, cinc mòbils i embolcalls de droga amb plàstic i alumini.

Les investigacions van començar ara fa uns mesos quan els agents dels Mossos d'Esquadra van localitzar un punt molt transitat del carrer Anselm Clavé de Blanes. Arran d'aquest anar i venir de gent van detectar que l'immoble podria ser un punt de compravenda de drogues.

Després de mesos d'investigacions es va constatar que en el pis d'aquell bloc ocupat s'hi venia cocaïna, heroïna, haixix, marihuana i amfetamines. Per això el passat 13 de maig es va fer una entrada al domicili. Durant l'escorcoll els Mossos van trobar 18.425 euros en efectiu. També hi havia justificants d'enviament de diners i nombroses transferències bancàries periòdiques que servirien per blanquejar els ingressos que obtenien de la venda de drogues.

A més, els agents van intervenir cinc telèfons mòbils, bossetes i embolcalls de droga en plàstic i alumini i plàstics per tallar la cocaïna. En l'entrada al pis, els Mossos també van veure que hi havia una figura de decoració amb algunes dosis amagades per facilitar una transacció ràpida i sense fer esperar els clients.

Davant dels fets, els agents van detenir l'home de 49 anys i la dona de 45 (tots dos de nacionalitat dominicana i amb residència a Blanes) per un delicte contra la salut pública. La parella no tenia antecedents. El dissabte 15 van passar a disposició judicial i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó.