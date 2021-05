La secció quarta de l’Audiència de Girona ha jutjat un acusat d‘abusar sexualment de dues germanes menors d’edat durant diversos anys a Maçanet de la Selva, on vivia l’acusat, i a Palafolls. Una de les víctimes situa diversos episodis de tocaments entre 2010 i 2018 i l’altra a partir de 2015 i fins a la interposició de la denúncia, que va tenir lloc fa tres anys i després d’un últim incident al domicili de les germanes a Palafolls. Totes dues eren menors d’edat i tenien entre 9 i 10 anys quan van començar a ocórrer els presumptes fets.

El processat és familiar de les víctimes, i segons subratlla la fiscalia, tenien una relació d’amistat i confiança amb els seus pares forjada durant els anys que no s’havia interromput ni tan sols quan es va separar de la seva dona, que és qui l’unia a la família.

Les víctimes han declarat a porta tancada perquè una d’elles encara és menor d’edat i l’altra ha fet els divuit fa poc, però durant la vista ha transcendit que han descrit tocaments rebuts en diverses ocasions a les zones genitals i en una ocasió als pits per part d’una d’elles.

Segons relata l’escrit de conclusions de la fiscalia, l’acusat «aprofitava la relació de familiaritat que tenia amb els pares de les menors i amb la intenció de satisfer el seu ànim libidinós, quan sabia que els pares no eren a casa, va tocar en reiterades ocasions a les menors».

L’últim episodi d’abusos hauria tingut lloc el 25 de setembre de 2018 al domicili de les víctimes, a Palafolls. La fiscalia descriu que l’acusat va tocar la zona genital a una de les menors mentre estava asseguda al sofà, i com que ella va intentar fugir, l’acusat la va agafar per l’esquena.

Versions contradictòries

Segons ha explciat l’acusat, que ha desmentit que hagin existit tocaments, les víctimes anaven a casa seva a jugar a consoles i a l’ordinador. Ha assegurat que «mai les he tocat» i ha indicat que la seva relació amb la família sempre havia sigut bona.

Per aquest motiu, ha manifestat que no entén el motiu de la denúncia. Amb tot, davant la insistència de la fiscal ha matisat que «són família de la meva exdona, i com que vam acabar malament... Jo ja no sé què pensar», ha dit.

Durant el judici les víctimes no han pogut concretar les vegades que havien ocorregut els tocaments, ni si havien tingut lloc a casa seva o a la de l’acusat. Això, segons la fiscalia, no suposa una contradicció important, pel temps transcorregut i perquè «no hi havia enemistat entre les parts que justifiqués un ànim espuri».

L’acusació demana 10 anys de presó al processat per dos delictes d’abusos sexuals continuats a persones menors de 16 anys.

Per la seva banda, la defensa de l’acusat ha titllat les declaracions de les víctimes d’«imprecises» i ha assenyalat que s’havien observat «nombroses contradiccions» entre el que van dir a instrucció i durant la vista.

El judici ha quedat vist per a sentència.