Les excavacions al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, han permès identificar per primera vegada petjades (icnites) d’un mamífer encara per determinar de fa 3,1 milions d’anys. La troballa, que s’emmarca en la 19a campanya d’excavacions, s’ha fet en un sector on no s’havia intervingut abans. Concretament, al sector de Ca n’Argilera, a la vessant sud de l’edifici volcànic. Tot i que encara no se sap quin animal era, sí que s’ha pogut determinar que caminava en un context subaquàtic. Després de la seva identificació, l’equip encarregat dels treballs va extreure les petjades, per traslladar-les al laboratori on es restauraran.

Aquesta és la primera vegada en 18 anys que es localitzen icnites al jaciment. Se sabia que el període de temps en el qual el llac del Camp dels Ninots va ser actiu, el seu entorn comptava amb la presència d’animals i plantes de tipus subtropicals.

De fet, el jaciment ha proporcionat proves «directes» dels diferents taxons animals i vegetals que ocupaven les proximitats de les aigües, amb esquelets complets i en connexió anatòmica de grans i petits vertebrats. Però mai abans s’havien localitzat proves indirectes de la presència dels mateixos i això proporcionarà informació «molt rellevant» a l’hora de conèixer quins eren els comportaments d’aquests animals tant dins com fora de l’aigua. En concret, s’han trobat quatre petjades alineades en direcció sud-oest.

Els treballs d’excavació d’aquesta campanya, que porta a terme l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), s’ha centrat en l’exploració de les cales 9/10 de Ca n’Argilera. En concret, l’actuació a consistit en el desmuntatge horitzontal dels nivells 10 i 11, tots dos de 3,1 milions d’anys d’antiguitat. A la zona 10 és on s’ha trobat el rastre del mamífer. Pel que fa a l’11, el que els estudiosos consideren el «més ric» des del punt de vista paleontològic, és on s’han localitzat la major part dels esquelets de macrovertebrats recuperats fins ara.

Malgrat això, no es coneixia a fons què hi havia a la base d’aquest nivell i s’ha actuat en aquest punt. Als nivells lacustres d’aquesta àrea, s’hi han trobat gran quantitat de restes de petits vertebrats, especialment peixos, rèptils, aus i amfibis, en un estat de conservació excepcional, preservant-se en alguns casos restes de possible matèria orgànica.

Les plantes de la zona

Fins ara, els estudis realitzats sobre les macrorestes vegetals (empremtes de fulles, fruits, troncs, etc.) han permès reconstruir amb detall el paisatge dominant d’aquest entorn des del moment que es va formar el llac fins que aquest es va assecar i es va omplir del tot de sediment. A les vores d’aquestes zones pantanoses es va desenvolupar un bosc de ribera, constituït fonamentalment per verns. Lluny de les aigües del llac i darrere dels boscos de ribera, hi havia les laurisilves.

Tanmateix s’ha posat al descobert una «seqüència sedimentària contínua», molt ben conservada i amb un «alt grau de resolució temporal», essencial per al coneixement de l’evolució climàtica i paisatgística del continent europeu de finals del Pliocè (3,1 milions d’anys). En els sediments del llac acumulats en el volcà, s’hi ha preservat un ecosistema complet.

La campanya s’ha fet sota la direcció dels doctors Gerard Campeny, Bruno Gómez de Soler i Jordi Agustí, tots tres investigadors de l’IPHES-CERCA. Hi han participat una vintena de persones d’aquest centre de recerca però també de la Universitat Rovira i Virgili, de l’Institut Català de Paleontologia, del Research Centre in Applied Geosciences, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona. També hi ha participat alumnat del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la URV.