Arbúcies dona un any més la benvinguda a les Enramades. Això sí, reinventades, a partir de la combinació de les «activitats de sempre» amb altres de noves «per arribar a tots els públics». El primer acte el que han hagut de renunciar els arbuciencs va ser a la botifarrada, que havia de celebrar-se ahir a la nit. En lloc seu, es va programar un espectacle d’humor amb El Sevilla. Avui, entre els actes més destacats hi ha el pregó a Can Casso a càrrec de la colla «Els Birrafets» i nit musical amb Banda Neon. Paral·lelament, es viurà la passada del Castell.

Els actes seguiran demà amb una nova passada matinal per Ràdio Arbúcies i la dansa del Castell al migdia. A la tarda, amb sortida a la placeta de Can Reus, s’organitza una gimcana amb codis QR apta per a totes les edats. A la mateixa hora, però a Can Pons, circuit d’obstacles i habilitats BTT també apte per a tothom. Al vespre, Can Cassó acollirà un nou concert amb la Cobla Montgrins, que seguirà amb l’espectacle teatral El sopar dels idiotes, a càrrec del grup arbucienc WC Teatre.

Diumenge hi haurà exhibicions d’arts marcials a càrrec de Judo i Aikido Arbúcies i de futbol, amb un triangular de l’escoleta de tres equips de 3 a 6 anys a càrrec de l’EFA. El dia es tancarà amb un concert d’havaneres amb rom cremat amb el grup Les Anxovetes i la passada del Sorrall. El dilluns la setmana començarà amb una nova passada matinal des de Ràdio Arbúcies, la dansa del Sorrall i la passada de Magnes, mentre que el dimarts serà el torn de la dansa de Magnes i la passada de la Carretera.

La celebració finalitzarà dimecres, amb la dansa de la Carretera i el concert de fi de festa amb la Cobla de Montgrins. A la mitja part del concert, es lliuraran els premis dels diferents concursos que s’han celebrat durant les Catifes i les Enramades. Els focs artificials donaran per acabades un any més les Enramades.