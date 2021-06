Els Mossos d’Esquadra han detingut tres joves que van enfrontar-se als agents i en van ferir tres al polígon de Sils. Els tres individus: dos d’ells espanyols de 17 i 23 anys i un d’hondureny, també de 17 anys estan acusats de ser els presumptes autors de dos delictes: un de desobediència i l’altre d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

El succés va produir aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos estava patrullant pel polígon de Sils i en un carreró que dona a les vies del tren va veure un cotxe amb tres persones que estaven al carrer. D’entrada, van pensar que tenia algun problema i s’hi van adreçar però en apropar-s’hi van veure que estaven fent alguna cosa sospitosa.

Desmuntant peces d’un cotxe

Van veure que estaven desmuntant les parts interiors del vehicle i que a més, feia olor de marihuana. Davant d’aquests fets, els dos agents van voler-los identificar i en aquell moment, van començar a insultar-los i sobretot el menor d’edat, els va començar a tirar per terra i fins i tot els va donar cops de puny i colpejar sense aturador.

Els agents van demanar reforços i una patrulla de Seguretat Ciutadana de Santa Coloma també es va adreçar a lloc i d’altres unitats del territori, fins i tot de membres de l’Àrea Regional de Recursos Operatiu(ARRO).

En arribar la patrulla de la comissaria de Santa Coloma, també va seguir l’enfrontament i van ser agredits. Finalment tres dels policies van quedar ferits, un d’ells fins i tot va rebre un cop de peu al cap. Van resultar afectats de caràcter lleu.

Després del forcejament i de reduir-los, els tres joves van quedar detinguts per desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat. Posteriorment, van ser traslladats a la comissaria de Santa Coloma de Farners.

En paral·lel, la policia va escorcollar el vehicle que hi havia al polígon i que estaven remenant els arrestats i no hi van trobar cap tipus de substància ni res sospitós, tot i que no es descarta que l’estiguessin preparant per cometre algun tipus de fet delictiu. De fet, el vehicle era propietat dels arrestats.

Coneguts per la policia

Els tres individus compten amb nombrosos antecedents policials i procedeixen d’un clan d’ètnia gitana que està assentat per la Selva interior.

En ser sorpresos pels Mossos d’Esquadra aquest dimecres, sembla que el què volien era que marxés la policia i en comptes de deixar-se identificar, van optar per emprar la força física contra la policia.

Espera a comissaria

Arran de les detencions, familiars dels arrestats es van concentrar a la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners. Es van situar a fora de l’equipament policial per demanar-ne l’alliberament. No es van produir enfrontaments, asseguren des dels Mossos, però sí que es va reforçar la presència policial a l’exterior de l’Àrea Bàsica Policial de la Selva interior.

De fet, efectius de l’ARRO van ser els encarregats de mantenir l’ordre durant l’estona que els familiars van estar per aquesta zona. Aquest tipus d’actuació dels familiars sol ser habitual en segons quin tipus de detencions i no és la primera vegada que n’hi ha de concentrats davant de comissaries fins que decideixen marxar o l’advocat els informa.