Ciutadans considera «abusives» les sancions de Lloret als bars i restaurants per «la mena d’ombrel·les i taules d’exterior que usen». Segons el regidor de Ciutadans, Miguel Ángel González, això és un «atropellament» per a un sector «greument perjudicat» per «les restriccions imposades durant la pandèmia».

González qüestiona que el govern de Jaume Dulsat «s’excusi en les ordenances municipals per justificar la seva política recaptatòria». Per aquest motiu, Ciutadans ha anunciat que posarà a disposició dels hostalers uns adhesius amb el logotip de Lloret de Mar per tal d’«evitar la sanció municipal i haver de fer inversions per canviar el mobiliari davant una temporada que continua sent econòmica i turísticament incerta».