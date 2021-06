Els membres d’una cobla van desfilar davant una parada de Vox al passeig de Blanes per dedicar-los l’himne d’Espanya. Els músics, disfressats de militars, van interpretar una versió de l’himne desafinada i irreconeixible.

Darrere aquesta performance hi ha el grup Biflats, format majoritàriament per músics de Blanes, que es trobava a la ciutat selvatana gravant el videoclip del seu tema «Pixapins» i van decidir, tal com expliquen al seu compte de Twitter, dedicar l’himne que es mereix Vox.