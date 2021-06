Pobles de Circ, una de les mesures del Pla d’Impuls al Circ 2019-2022, ha començat aquest cap de setmana la seva programació, que portarà 27 representacions i 6 tallers de circ a set pobles de Catalunya fins a finals d’any. Es tracta de municipis de menys de 10.000 habitants de diferents comarques, i per primera vegada arriba a territori gironí amb la inclusió de Sant Hilari Sacalm (5.591 habitants).

El projecte, coordinat per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, té com a objectiu fer arribar programació de circ a pobles amb poca població i poca presència d’aquesta art escènica en la seva agenda cultural. El tret de sortida va ser dissabte a Sort, amb l’espectacle SOS de la pallassa La Churry. Seguidament, el 27 de juny Prats de Lluçanès acollirà al Col·lectiu TQM amb la peça Volov i a Sant Hilari Sacalm es podrà veure Sidecar de Pessic de Circ.

Els pobles participants en la mesura Pobles de Circ segueixen criteris de distribució territorial i els d’aquesta edició són: Bellver de Cerdanya (1.979 habitants), Sort (2.360), Ulldemolins (402), Prats de Lluçanès (2.537), Alcanar (9.402) i Talarn (651).

Pel que fa als espectacles representats en aquest circuit català, s’han escollit d’una convocatòria en què es van presentar 120 funcions. Una comissió formada per consistoris i experts van escollir un primer llistat d’espectacles i, després, cada ajuntament ha fet la seva pròpia tria de les peces que es veuran aquest 2021. En total s’han programat una quinzena de propostes diverses i més d’un 20% estan dirigides a públic adult, per promoure que no es tracti només de creacions per a públic familiar. Entre les companyies catalanes representades hi ha Los Galindos, Cia Seon, Jam, Todozancos i En Diciembre.