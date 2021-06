Un incendi en un camp de Sils ha fet activar avui els Bombers i les Adf de la zona.

El foc s'ha declarat cap a un quart de dotze del migdia en una àrea agrícola on hi ha rostolls situada entre Can Maimí i Can Tirano.

Per part de Bombers s'hi han desplaçat nou dotacions terrestres i un helicòpter. Pels volts de les dotze del migdia ja l'han donat per estabilitzat.

A lloc també hi ha Adf de la zona que donen suport en les tasques de l'incendi.

Està previst que es doni per controlat aviat i hauria cremat menys d'una hectàrea, segons les primeres estimacions.

De moment es desconeix l'origen del foc.