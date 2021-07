El castell de Montsoriu ampliarà els dies d’obertura al públic durant els mesos d’estiu, concretament fins al 12 de setembre, segons van informar ahir fonts del Consell Comarcal de la Selva i el Patronat del Castell de Montsoriu, responsables de l’ens selvatà. D’aquesta manera, el castell romandrà obert al públic cada setmana de dimecres a diumenge, de les deu del matí a les set de la tarda, si bé la venda d’entrades finalitzarà una hora abans.

Durant aquest estiu també s’incrementaran les visites guiades per poder donar resposta a la demanda dels visitants. I és que tal com va explicar el president del Patronat del Castell de Montsoriu, Pere Garriga, «la gran demanda de visites guiades durant els darrers mesos ha fet que hàgim decidit fer aquest esforç per apropar el gran castell dels vescomtes de Cabrera al públic». I és que la visita guiada permet descobrir el gran castell gòtic de Catalunya i entendre com es va anar transformant des de l’any 1000 en el gran símbol de poder del vescomtat de Cabrera.

Els responsables del castell de Montsoriu preveuen una molt bona afluència de visitants durant aquests mesos d’estiu. I més, si es té en compte com han evolucionat les visites al castell durant els darrers mesos en què s’ha incrementat notablement l’afluència . Tot i el període de confinament comarcal, les visites el castell de Montsoriu s’han anat incrementant setmana rere setmana fins al punt d’assolir unes xifres de visitants molt importants durant tota la primavera i en especial durant la campanya de Setmana Santa.

El Patronat del Castell de Montsoriu i el Consell Comarcal de la Selva estan duent a terme una campanya de comunicació que aposta pel turisme de proximitat, concretament per la comarca de la Selva i fent-ho extensiu a les comarques properes com poden ser Osona, Maresme, Gironès i, Baix Empordà, però sense oblidar el Vallès Occidental i Oriental, que representen un percentatge important en el nombre de visites anuals. Així mateix, la campanya també es projecti al públic francès, concretament de la Catalunya Nord.