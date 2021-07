Robert Marko Skorbier té 40 anys i viu a Breda, i acostumava a fer feines de doblatge o de cantant per fer-se un sobresou, i de pas gaudir del món de l’espectacle. Ara, però, fa més d’un any que li rebutgen propostes, perquè no pot pronunciar bé algunes lletres.

Li falten vuit dents, i fa dos anys que espera que Dentix li acabi el tractament. Tot plegat va començar el 28 de març de 2019, quan van fer-li una oferta que «no podia rebutjar». Li oferien un pressupost d’uns 7.000 euros per fer-se 7 implants, una endodòncia i altres coses que tenia pendents d’arreglar. «Tinc fòbia als dentistes i era el moment de fer-ho tot i oblidar-me’n durant uns anys».

Té coneixements d’endodòncia i sabia que el preu que li estaven oferint era molt temptador.

S’hi va llançar, i en un inici tot va anar molt de pressa. «Em van començar a fer cinc dels implants en una sessió, i vaig estar pagant durant aquell primer any amb quotes mensuals de 135 euros al mes», indica.

Però llavors van començar les cancel·lacions de cites i els rumors que començaven a circular sobre una possible fallida de la franquícia. En aquell moment d’impàs, Skorbier recorda que fins i tot una doctora del centre li va dir que agafés totes les cites que pogués. Era un avís per a navegants.

«Vaig anul·lar temporalment el pagament del tractament, i d’això ja en fa un any, i fins que no em tornin a atendre no penso tornar a pagar», sosté l’afectat. Aquest procés va ser un calvari. «Vaig anar a set sucursals diferents del banc perquè cap volia acceptar la reclamació, i al final, quan vaig amenaçar-los amb trucar a la policia, em van dir que enviés un burofax», manifesta.

Quan el jutge del cas va assignar l’administrador concursal, Skorbier va afanyar-se a contactar-hi per poder obtenir un reconeixement de deute com a client afectat per la fallida. Un mail de confirmació és la garantia que té que li permet mantenir el pagament de les quotes paralitzades sense que el banc el «colli».

Ara, després de mesos trucant a «totes» les clíniques de Catalunya perquè li reprenguessin el tractament, s’ha trobat amb un nou entrebanc: «M’han fet un nou pressupost en què em reclamen més de 2.000 euros de més per arreglar els danys patits pel temps que el tractament s’ha paralitzat», explica. «Jo entenc que aquest cost l’ha d’assumir la clínica, perquè són ells qui van aturar els tractaments», manifesta. «Em vaig sentir pressionat, sentia que em volia vendre una moto», es queixa. Per ara, ha posat una reclamació a Dentix que espera que li resolguin.

Aquesta situació de paràlisi que arrossega des de fa mesos li ha canviat el seu dia a dia: «No puc menjar en públic, és molt incòmode», subratlla. Anecdòticament, afegeix que «la mascareta m’ha anat molt bé durant aquest temps».

Skorbier descarta acudir a Vitaldent: «No cauré en aquesta trampa, a tots els que venen de Dentix els fan pagar extres». A més, si canvia de dentista, perdrà el dret de reclamar tot el que ha pagat fins ara. Per tant, només li queda seguir insistint, i té pensat anar a reclamar el seu historial mèdic, que fins ara li han denegat. «Tinc problemes a l’esquena i em suposa un esforç moure’m lluny, però tot i demanar-ho es van negar a enviar-me la documentació per correu».

Per això, per ell la millor perspectiva és que li puguin reprendre el tractament sense sobrecostos i que «me l’acabin d’una vegada».