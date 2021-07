L'Ajuntament de Tossa de Mar ofereix des d'aquest dilluns un servei per fer PCR i testos d'antígens a turistes que necessitin la prova per tornar als seus països. Aquest servei arriba a través d'un acord del consistori amb l'Associació Professional d'Empresaris d'Hostaleria de Tossa (APEHT) i els laboratoris Altimir. Els interessats podran demanar cita per una plataforma online o també per correu electrònic i fer-se les proves de dilluns a divendres al matí. Si hi ha algun grup més nombrós de deu persones, es preveu que es puguin fer les proves al mateix hotel i evitar el desplaçament dels turistes. El preu d'aquestes proves és de 95 euros per cada PCR i 28 pels tests d'antígens.

En el cas en què la PCR s'hagi de fer el dissabte, el preu pujarà a 115 euros i el d'antígens en costarà 50.

L'objectiu és aconseguir que tots els visitants de Tossa de Mar que no tinguin la pauta completa de vacunació aconsegueixin tornar a casa sense haver de preocupar-se de trobar un laboratori on fer-se les proves. L'Ajuntament ha habilitat un espai al costat del CAP del municipi on s'extrauran les mostres per fer aquestes proves.

Cada turista haurà de presentar un DNI o passaport per fer-se les proves. En el cas dels tests d'antígens, al cap de vint minuts rebrà un certificat digital amb el resultat que podrà descarregar-se al telèfon mòbil. En el cas de les PCR els resultats estaran disponibles al cap de 24 hores.