El programa de la Festa Major de Santa Anna de Blanes d’aquest 2021 compta amb un cicle propi inclòs al cartell genèric: ‘Barrifest’, que es presenta com l’alternativa d’oci juvenil o, si es prefereix, com la ‘Festa Major Jove Alternativa’.

Inclourà tres sessions, i la primera d’elles es va fer dissabte passat, començant la seva ruta itinerant que farà per diversos veïnats de Blanes al barri de Mas Florit, situat al nord del municipi. Les activitats es van allotjar a la seva pista esportiva, a tocar de la Carretera d’Accés a la Cota Brava, i per aquesta primera jornada el leitmotiv va ser la música rap.

La primera jornada de ‘Barrifest’, dedicada a la música rap, es va encetar amb un Taller de Breakdance a càrrec d’Erol Urbà. Ara bé, no es tractava tan sols d’ensenyar les conegudes piruetes que amenacen d’incomplir la llei de la gravetat i posen a prova l’agilitat.

Quan tot just començava a pondre’s el sol, la primera sessió de ‘Barrifest’ va continuar amb les actuacions previstes, que es van haver d’avançar respecte l’horari establert inicialment, 2/4 d’11 de la nit, a causa de les noves mesures COVID aprovades fa una setmana. La música rap va estar representada per Baya Baye, Jouven y Lisis, Doble & Hug Sound + Basement Band.

Aquest cap de setmana, al Racó d’en Portas i Mas Cremat

La segona sessió de ‘Barrifest’ s’ha programat per aquest proper divendres 23 de juliol a la Plaça Josep Vieta i Burcet, darrera la Biblioteca Comarcal, al barri del Racó d’en Portas. A la tarda hi haurà activitats amb l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa i la Colla de Diables Sa Forcanera, i al vespre –de nou a 2/4 de 9 de la nit- les actuacions de Monalissa, Dog Skull, i DJ Alvarito vs. DJ Borjamari.

Per últim, la tercera i darrera sessió de ‘Barrifest’ s’emplaça per la setmana vinent, de nou en cap de setmana. Més concretament, el dissabte 31 de juliol a la pista esportiva del barri del Racó d’en Portas. A la tarda hi haurà doble actuació: d’una banda l’espectacle de màgia amb Sanyes Mag, i de l’altra dos monologuistes: Pau Murner i Guillem Estadella. A la nit serà el torn de Chalart58 & Matah, Belén Natalí + Raggattack.

Per participar a les activitats cal fer inscripció prèvia a través de l’enllaç https://linktr.ee/nau4_espaijove