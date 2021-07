Els restauradors de Tossa de Mar han creat el 'Flam Sinatra' i el vermut 'Pandora' per commemorar els 70 anys del rodatge de la pel·lícula 'Pandora i l'Holandès Errant' al municipi. Es tracta d'una de les accions promocionals de la campanya liderada per les regidories de Cultura i Turisme del consistori tossenc. A més, l'Ajuntament també ha publicat una revista il·lustrada per explicar anècdotes i curiositats del rodatge que es distribuirà de forma gratuïta a la Costa Brava i Barcelona. També es preveu fer una exposició fotogràfica i el 13 d'agost el cantautor Litus farà un concert on interpretarà el tema 'Ava Gardner' en què es parla de la nostàlgia i dels desamors.

El rodatge de la pel·lícula 'Pandora i l'Holandès Errant' a Tossa de Mar als anys 50 va suposar la descoberta de la Costa Brava pels turistes a nivell internacional. De fet, l'arribada d'actors com James Mason o Ava Gardner a Tossa de Mar van convertir-se en un altaveu mundial i el municipi va projectar-se com a destinació turística internacional.

Ara, 70 anys després d'aquest rodatge, l'Ajuntament de Tossa de Mar ha decidit organitzar un conjunt d'actes de cara a l'estiu. Per una banda, hi haurà una commemoració gastronòmica, que ha anat a càrrec dels restauradors de la zona. Des d'aquest estiu els establiments del municipi oferiran als clients tastar el 'Flam Sinatra'.

Aquestes postres contenen un raig de Jack Daniels com a complement en record a la visita llampec que va fer el músic i actor Frank Sinatra a Tossa de Mar. El motiu del viatge eren els rumors de la infidelitat de Gardner amb el torero, actor i poeta català Mario Cabré.

També s'ha creat el vermut 'Pandora'. Es tracta d'una beguda refrescant i glamurosa que recull algunes de les essències d'herbes de la mediterrània i la potència dels destil·lats de Kentucky.

En paral·lel, el consistori ha editat una revista il·lustrada que repartirà de forma gratuïta a la Costa Brava i Barcelona. En la publicació es podrà reviure el rodatge i també descobrir anècdotes i curiositats dels actors i la seva estada a Tossa de Mar.

Aquesta publicació anirà acompanyada d'una exposició que farà el consistori i molts altres actes més que es faran fins a finals d'agost. Una d'elles és el concert del cantautor Litus (que durant uns anys va viure a la localitat gironina) del 13 d'agost. En aquesta actuació interpretarà la cançó 'Ava Gardner' dedicada a l'actriu i també als desamors superats.