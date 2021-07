La Festa Major de Santa Anna de Blanes es va encetar ahir al vespre amb un «emotiu» pregó a càrrec d’una dona blanenca internacional: Jordina Rincón-Torroella (Blanes, 1988), metgessa resident de neurocirurgia a l’Hospital Johns Hopkins de Baltimore, un dels millors centres dels Estats Units. A diferència d’altres anys, el pregó va fer-se al Teatre de Blanes en lloc de la tradicional plaça dels Dies Feiners, a més per primera vegada es va emetre per televisió, a través del canal YouTube de l’Ajuntament.

Rincón va regalar als blanencs i blanenques un discurs «intens i amarat de records». Un acte on les emocions van estar a flor de pell per moltes raons. Una d’aquestes va ser la mateixa Mestra de Cerimònies, que ahir va prendre una nova dimensió, perquè qui se’n va encarregar va ser la mare de la pregonera, Mercè Torroella.

La benvinguda inicial, com és tradicional, va anar a càrrec de l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, qui abans de res va fer una referència ineludible: que un any més tard del que s’hagués volgut, Blanes podrà celebrar una festa major, encetada pel pregó que ens ocupava.

La tradició marca que quan acaba l’acte l’alcalde lliuri al pregoner o pregonera el màxim reconeixement que atorga l’Ajuntament de Blanes: una reproducció de la Font Gòtica. En aquesta ocasió n’hi havia dues, ja que una d’elles s’hauria d’haver lliurat l’any passat, quan el pregó havia d’anar a càrrec de la Comunitat Sanitària del Poble de Blanes. Aquesta Font Gòtica serà dipositada properament al vestíbul de la Biblioteca Comarcal. En el discurs de l’alcalde, enguany van participar en la seva contribució la Creu Roja, la Confraria de Pescadors de Blanes i l’Associació Pinya de Rosa.

Focs «indoor»

El pregó va tancar-se amb la interpretació de l’havanera composta per Sílvia Pérez-Cruz Vestida de Nit, interpretada per Marina Alum, i la interpretació de Libertango, d’Astor Piazzola, a quatre mans amb Josep M. Piguellem. Per sorpresa de tothom l’entrega de la Font Gòtica va anar acompanyada d’un esclat de focs indoor en record del Concurs de Focs d’Artifici.