Una baralla va acabar ahir amb un home apunyalat de gravetat a ple carrer a Lloret de Mar. La Policia Local, per la seva banda, va arrestar l’agressor, un altre home i en busca un tercer.

El succés es va desencadenar aquest dimarts cap a les vuit del vespre al carrer del Carme i posteriorment l’enfrontament es va traslladar a l’avinguda Just Marlés, en ple centre. Aquí es on la baralla d’un grup de quatre homes -d’entre 25 i 35 anys- va acabar amb un d’ells ganivetat de gravetat.

La Policia Local i el SEM es van traslladar ràpidament al lloc. El ferit va ser atès pels sanitaris en ple carrer principal de la població i sota la mirada de molts veïns i estiuejants. Un cop estabilitzat el van traslladar a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat de gravetat. D’entrada, la seva vida no corre perill.

Per la seva banda, la Policia Local de Lloret de Mar va detenir dues persones i en busca una tercera d’implicada en la baralla. El presumpte agressor per les lesions i un altre home, aquest per atemptat contra els agents de l’autoritat.

El motiu de la baralla i la posterior agressió amb arma blanca s’investiguen, però s’apunta a una possible revenja per un tema de tràfic de drogues. D’altra banda, la Policia Local ahir en tancar l’edició encara buscava una tercera persona implicada en els fets per detenir-la.