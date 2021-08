«lloret drone festival». El municipi de Lloret de Mar va donar el divendres el tret de sortida al primer espectacle permanent de llum amb tecnologia dron. El «Lloret Drone Festival és una proposta impulsada per l’Ajuntament de la localitat per complementar l’oferta d’oci i cultura, que durant tot l’estiu permetrà gaudir d’una coreografia conjunta de drons, acompanyada de música. La primera nit va oferir l’espectacle Àtom, un relat sobre la creació de la matèria que, combinant art i tecnologia, va dibuixar al cel figures de prop de 100 metres d’altura com una seqüència d’ADN o estels. Dissenyat i produit per l’empresa catalana Flock Drone Art, l’espectacle es podrà veure cada divendres fins al mes de setembre a les 22.30h a la platja gran de Lloret.