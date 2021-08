Els centres educatius d’Arbúcies i l’Associació Montseny Guilleries comptaran a partir del proper mes de setembre amb un nou model de menjadors escolars, prestat per l’empresa 7 i tria SA, adjudicatària del nou contracte del servei de menjador i monitoratge. Es tracta d’una empresa del sector del lleure especialitzada en menjadors col·lectius. Per primera vegada, estarà gestionat directament per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escola Dr. Carulla en col·laboració amb l’Ajuntament d’Arbúcies i la resta d’AMPAs dels altres centres educatius arbuciencs: Escola Vedruna i Llar d’Infants el Jardinet.

El nou model es basa en cinc eixos: la rebaixa de les ràtios de monitoratge, una millora en la qualitat dels menús amb productes frescos, de proximitat i ecològics, un pla de formació i acompanyament als monitors, un pla d’educació en el lleure amb l’objectiu d’incentivar la participació d’infants i joves, a través de diferents activitats, manualitats i xerrades, l’ús i el coneixement de la cooperació, la igualtat de gènere, l’educació en valors, la intel·ligència emocional, la cohesió, entre d’altres aspectes; també destaca i la incorporació en el projecte d’una empresa del tercer sector, ja que 7 i tria SA forma part de la Fundació Catalana de l’Esplai.