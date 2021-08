«Pinocho» en el cinema a la fresca

incendi en una casa. Dos policies locals de Lloret de Mar van haver de ser atesos per cremades durant l’incendi d’una casa ahir de matinada. Van ser atesos pel SEM i a un d’ells se’l va evacuar a l’hospital per cremades de primer i segon grau en un braç. Al cap d’unes hores, va ser donat d’alta. El foc es va declarar en una casa del carrer Santa Llúcia i la Policia va rescatar dues persones. El foc va començar a la segona planta però la resta de la casa va patir afectacions.

a la platja. Blanes inicia la seva campanya antitabac sent el primer municipi en adherir-se al projecte «Espais sense fum» de l’AECC-Catalunya Contra el Càncer. Per tal de conscienciar la població, el consistori i l’entitat han editat nou material de campanya amb el lema «A Blanes, no fumis a la platja!», per fer arribar a la població tant aquesta campanya antitabac com l’avís que s’està malmetent la platja amb les burilles que es barregen amb la sorra.

Blanes. El cicle de cinema a l’aire lliure que celebra la ciutat de Blanes ha creuat el pas de l’equador de l’estiu amb l’emissió de Pinocho, protagonitzada per Roberto Benigni. Les pròximes setmanes es projectaran Scooby!, Padre no hay más que uno 2 i Mamma Mia! Els organitzadors fan un registre dels assistents en cas que calgui fer una traçabilitat futura si es produís algun cas de COVID.