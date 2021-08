La Policia Local d'Arbúcies i la Guàrdia Civil han detingut cinc homes per tenir per dues plantacions de marihuana ocultes en boscos del Montseny. Unes plantacions que contenien unes 11.000 plantes.

Per poder-hi tenir els cultius, van desforestar zones del Parc Natural de molt difícil accés. La Policia Local fa uns mesos va tenir coneixement d'aquesta possible pràctica i va posar en coneixement de la Guàrdia Civil els fets i van localitzar els cultius amb drons.

El dimecres passat van executar l'actuació sobre el terreny, ambdós cossos policials van desmantellar de forma simultània les dues plantacions en ple Parc Natural del Montseny.

També van detenir cinc responsables que són de nacionalitat albanesa. El jutjat d’instrucció de Santa Coloma de Farners que està a càrrec de la investigació va decretar l’ingrés a presó provisional sense fiança per a tots ells.

Els detinguts per cultivar marihuana van desforestar una part del Parc Natural del Montseny, declarat reserva de la biosfera per la UNESCO l’any 1978.

Per muntar les plantacions, els delinqüents havien tallat arbres al llarg de tota la plantació i al mateix temps utilitzaven aquests arbres per bloquejar possibles entrades a peu.

L'operació de dimecres va comptar amb Guàrdies Civils del Grup Rural de Seguretat, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Girona i la Policia Local, que van comprovar la dificultat d'accés a vehicles amb un elevat desnivell. Producte d'aquesta intervenció dels guàrdies civils van intervenir prop d'11.000 plantes.

Per localitzar les plantacions va ser determinant també, segons la Guàrdia Civil, l'ús de drons de l'Equip Pegasus de la Guàrdia Civil de Girona.

Vivien en barraques

Els detinguts es trobaven vivint en barraques en el lloc, on controlaven en tot moment les plantacions que regaven mitjançant captacions il·legals de les diferents rieres existents a la zona.

Les cinc persones encarregades d'aquestes plantacions han estat detingudes com a presumptes autores dels delictes de cultiu i elaboració de drogues, pertinença a grup criminal i delicte contra els recursos naturals i medi ambient.

Reserva biosfera

El Sergent en Cap de la Policia Local d’Arbúcies, Joan Garcia condemna els fets i assegura que “Amb independència del cultiu il·legal de marihuana, ens preocupa especialment la desforestació que s’ha produït en un espai com és el Parc Natural del Montseny. Malauradament de plantacions il·legals tenim per tot el territori de Catalunya però no és habitual localitzar i detenir als autors en una reserva de la Biosfera”. I afegeix que “Volem agrair especialment al cos de la Guàrdia Civil que des del primer moment va ser partícip de la nostra preocupació envers la desforestació al Montseny”

La Guàrdia Civil per la seva banda, destaca que es tracta d'una de les actuacions que ha permès confiscar més plantes de marihuana dels últims anys.