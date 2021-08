Un cotxe ha cremat al voral de l’a-2 a caldes de malavella. L’avís s’ha donat a les dotze del migdia i els Bombers han pogut apagar amb rapidesa el foc que amenaçava massa forestal. No hi ha hagut cap ferit però el foc ha calcinat el vehicle. S’ha donat el servei per acabat al cap de 45 minuts.