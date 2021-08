Uns lladres van fer esclatar amb explosius el caixer automàtic de la sucursal que el Banc Santander té a Riudellots de la Selva, però no van aconseguir l’objectiu d’endur-se els diners.

L’intent de robatori amb explosius va tenir lloc en plena matinada. Cap a dos quarts de quatre de la nit de dissabte a diumenge, els lladres van arribar al lloc amb un cotxe –s’investiga si és robat- i van fer esclatar el caixer automàtic d’una sucursal situada al carrer Acàcies, just a tocar de la carretera C-25 que creua Riudellots.

La detonació va provocar un gran terrabastall i va causar nombroses destrosses al caixer, que ha quedat del tot inutilitzat. Els veïns que van alertar els Mossos van veure sortir del lloc un cotxe a gran velocitat. Segons els testimonis, es creu que els lladres eren dos homes.

Els delinqüents, però, no van poder aconseguir el seu objectiu, perquè no van arribar a endur-se els diners que hi havia dins el caixer. Els Mossos d’Esquadra van activar diferents patrulles i, gràcies a la descripció donada pels veïns, van començar a buscar el cotxe. El van trobar poca estona després abandonat a Caldes de Malavella, sense ningú a l’interior.

El cas ha anat a parar a mans de la Unitat d’Investigació Avançada dels Mossos (que és un servei de la Divisió Central d’Investigació). La policia treballa per donar identificar els delinqüents. Ahir al matí, el banc va posar seguretat privada davant de la sucursal del carrer Acàcies.

Un caixer atractiu per als lladres

No és la primera vegada que aquesta sucursal del Banc Santander de Riudellots pateix un robatori d’aquestes característiques. A principis de març del 2020, sis encaputxats van encastar una grua robada contra l’entitat i van arrencar-ne el caixer automàtic. Després, el van carregar damunt la plataforma i van fugir.

I al juny del 2016, ara fa cinc anys, uns altres lladres també van rebentar el caixer amb el mateix mètode que el d’aquesta matinada. El van fer esclatar amb explosius.