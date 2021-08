Blanes va acollir aquest cap de setmana la tradicional recollida de fons econòmics destinats a la investigació del càncer, organitzada per la Junta Local del municipi de l’Associació Catalunya Contra el Càncer (AECC). L’activitat, que no s’havia dut a terme l’estiu passat per la covid-19, va ser tot un èxit, tal com assenyalen des de l’Ajuntament.

L’entitat havia fet una crida perquè tothom qui volgués se sumés a participar-hi, i voluntaris i voluntàries van unir-s’hi. Es van distribuir arreu de la vila i van contribuir a la represa de l’experiència estiuenca, passejant pels carrers de la vila demanant la col·laboració de la ciutadania o bé a una de les taules fent-ne difusió.