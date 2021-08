Baralla a cops de puny i de pal entre un grup d'homes a ple centre de Lloret.

Això és el que va succeir el dimarts cap a un quart de nou del vespre al carrer Sant Pere, amb cantonada amb el carrer Vila de Blanes.

Testimonis dels fets ho van enregistrar i un vídeo que s'ha fet viral entre grups de missatgeria i a les xarxes, es pot veure com els sis homes es colpegen, es llancen per terra, tot i la gent que hi ha per aquest cèntric vial de la vila.

La Policia Local de Lloret va rebre diverses trucades a la sala de control que els alertaven de baralla i s'hi van adreçar tres patrulles de servei.

Quan hi van arribar, els agents van poder desfer la baralla entre aquest grup d'homes i van identificar als sis participants.

Tres detinguts i tres ferits

Fetes les comprovacions els agents van detenir tres persones: dos homes de 33 i 41 anys i una dona de 41 anys, tots ells residents a Lloret de Mar.

Els altres tres participants en la baralla són els que van resultar ferits i van quedar com a investigats. El SEM els va traslladar a l’hospital Comarcal de Blanes amb ambulància per a rebre l’assistència sanitària adequada perquè presentaven contusions, de poca gravetat.

La Policia Local que investiga l'enfrontament apunta que l’origen de la baralla sembla ser motivat per la possessió d’un habitatge a la població.