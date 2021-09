Blanes ha acollit aquest cap de setmana la segona edició del Dia de la Muntanya amb diverses activitats i una marxa popular. Organitzat pel Centre Excursionista de Blanes (CEX), amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, el gruix d’activitats es van centrar dissabte a la plaça dels Dies Feiners, on hi va haver un variat repertori amb entreteniments per a totes les edats. L’endemà diumenge l’esdeveniment es va tancar amb una marxa popular de 9,5 quilòmetres de recorregut, que va sortir a les nou del matí des de la mateixa plaça, comptant amb la participació de prop de 150 persones, que van sortir de manera esgraonada per mantenir les mesures de la covid-19.

La jornada central del Dia de la Muntanya es va encetar la tarda de dissabte amb una sessió de conta contes a càrrec del duet Aires Rondallaires, format per Cristina Bitlloch i Aina Puig.

El següent ingredient era un dels més esperats: la presentació del llibre 101 Anècdotes del Montseny, escrit pel bredenc Andreu Pujol Mas. Va ser l’autor qui es va encarregar de desvetllar els principals atractius de l’obra, que es va encarregar d’introduir el president del CEX, Xavi Pascual. Es tracta d’un llibre farcit de fets històrics, llegendes, oficis, personatges i altres curiositats del massís que des de Blanes se sent tan proper.

Més conegut en la seva faceta d’assagista i analista polític, Andreu Pujol Mas, presenta un llibre on hi ha una recopilació d’històries i detalls que són de gran interès per a la història local, del territori. Tot plegat, completat amb fotografies que ajuden a fer un literari tomb pel característic paisatge mediterrani.

Un altre dels ingredients amb què va comptar la jornada del dissabte va ser la projecció de dos documentals, cortesia del centre Off Trail Academy, creat precisament per dos esportistes blanencs: Jordi Tosas i Xavi Esgleas, entre altres components. Es van oferir dos documentals: Balkan Mountains i Osètia del Sud, tots dos dirigits per Xavi Esgleas, qui precisament es va encarregar d’introduir la seva projecció. En acabada la sessió, els membres del públic van poder satisfer la seva curiositat amb el cineasta, que va completar amb les seves explicacions les dues històries narrades a través d’imatges que traspuaven una sensibilitat més enllà de la pantalla. Les projeccions es van allotjar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes

Capítol a banda va merèixer el col·loqui que va haver-hi entre la presentació del llibre i la projecció dels documentals. Tres dels membres més veterans del Centre Excursionista de Blanes van recordar pel públic present els orígens d’aquesta entitat blanenca, que precisament aquest 2021 compleix els seus 45 anys de vida, ja que va ser fundada l’any 1976.