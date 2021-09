L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, i el regidor de Patrimoni Cultural, Xavier Flores, s’han desplaçat fins a Hannover (Alemanya) per participar en el IV Fòrum de Jardins Històrics. El Fòrum va tractar del «Rol dels Jardins Històrics en la formació de la identitat europea». Flores destaca que «és manté un interès creixent de jardins històrics per incorporar-se a la ruta; entre ells de països com França, Suècia i Regne Unit». Dulsat és el president de de la Ruta Europea de Jardins Històrics.