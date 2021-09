Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un home de 39 anys per transportar marihuana amb el cotxe de Caldes de Malavella i, durant la persecució d’un segon individu, van localitzar una plantació en una masia amb 660 plantes. Els fets van passar al matí durant un patrullatge preventiu en una pista forestal que uneix la carretera GI-6747 amb la GI-674. Els agents van veure com un turisme que els venia de cara va fer marxa enrere a gran velocitat, davant de la presència policia. Els Mossos el van seguir mentre li feien senyals al conductor perquè s’aturés. Aquest, però, va fer cas omís i va continuar fugint fins que el cotxe va quedar immobilitzat a la pista forestal. Dos homes van sortir del vehicle i van començar a córrer bosc a través.

La policia va enxampar i detenir el conductor. Durant l’escorcoll del turisme, al maleter hi van trobar tres sacs plens de cabdells de marihuana. Mentre feien la recerca del segon implicat que havia fugit, van localitzar un mas al veïnat de Dalt d’on sortia una forta olor de marihuana.

A la finca, a més, s’hi podia veure una gran quantitat d’aparells d’aire condicionat, canonades de ventilació i sacs de compostatge. El mas, però, estava tancat i no van localitzar ningú per l’entorn. A la planta baixa agents d’investigació hi van localitzar l’endemà una zona destinada a habitatge i una habitació utilitzada per assecar cabdells.

A la part superior, estances per l’assecat i una altra amb unes 660 plantes de marihuana d’uns vint centímetres. També van descobrir que la instal·lació elèctrica de la finca estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa de distribució general. En total, els agents van comissar les plantes, dotze caixes amb cabdells i nombrosos aparells elèctrics utilitzats per afavorir el creixement de les plantes. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.