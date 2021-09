La Policia Local de Lloret de Mar (Selva) ha identificat els responsables d'un perfil d'Instagram que animava joves a barallar-se al carrer i penjar vídeos. Es tracta de dos nois d'entre 13 i 16 anys, veïns del municipi, a qui la policia ja ha citat a comissaria -també n'ha posat en coneixement els seus pares- i ha ordenat tancar el compte, després d'interrogar-los. Els agents, a més, han posat el cas en coneixement de la Fiscalia de menors per tal que determini si hi ha indicis d'algun tipus de delicte. .

Els fets es remunten a fa dues setmanes quan un ciutadà va denunciar davant la policia que havia detectat un compte, amb el nom de 'Lloretfight' on es penjaven aquest tipus de vídeos i s'animava d'altres usuaris a participar-hi. El regidor de Seguretat, Jordi Sais, ha explicat que el perfil no arribava a la vintena de seguidors i que s'hi havien penjat dos o tres vídeos. En tots ells, s'hi podien veure espentes i cops de puny.

La policia també ha fet un seguiment per comprovar que no s'obria cap altre perfil similar i, de moment, no se n'ha detectat cap més. Sais diu que s'ha actuat amb rapidesa per evitar que el problema "anés a més" i alerta de la perillositat d'aquest tipus de conductes i de la "denigració que suposen".