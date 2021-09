La Policia Local de Lloret de Mar ha intervingut, del mes de juny a l’agost, en 3.354 infraccions, moltes de les quals vinculades a l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, i l’incompliment de les mesures covid-19. En total, s’han traduït en 1.652 actes. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, assenyala que «en repetides ocasions, en una mateixa acta es recullen diferents infraccions».

Sais explica que «el toc de queda establert a dos quarts d’una de la matinada ha motivat que aquest estiu hi hagi més incidències però menys greus, i moltes relacionades amb els sorolls, sobretot al voltant de les hores del toc de queda quan un alt volum de gent s’havia de retirar als seus allotjaments». De fet, 201 infraccions són per actituds incíviques i sorolls i 91 per consum d’alcohol a la via pública. Durant el toc de queda, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra van treballar en un dispositiu format per prop de 60 agents, cada nit.

El toc de queda i el tancament d’establiments d’oci nocturn també han repercutit en les incidències als Habitatges d’Ús Turístic (HUB). «S’han aixecat 73 actes per incompliment de l’Ordenança d’Habitatge d’Ús Turístic, moltes d’elles per destorbar el descans dels veïns i per tenir més persones de les permeses a l’allotjament», afirma Sais.

En relació amb el compliment del Decret Llei 30/2020 de mesures covid-19, s’han aixecat 284 actes per incompliment: 105 per no utilitzar la mascareta, 50 per no mantenir la distància interpersonal de seguretat i 63 per incompliment de la limitació de les persones.

En matèria de seguretat ciutadana, cal destacar les 301 per consum o tinència d’estupefaents i 31 per tinença d’armes. A més, també s’ha dut a terme 5 actes en prevenció d’incendis forestals i 43 per abandonament de vehicles.

La Policia Local del municipi compta amb una plantilla de 90 agents, amb un cos de Policia Administrativa molt estructurat. Aquest fet, «ens permet ser molt àgils administrativament i que les infraccions es converteixin en actes amb la seva corresponent sanció econòmica o resolució jurídica», considera el regidor de Seguretat Ciutadana.

Jordi Sais també ha posat èmfasi que «en aquest recull estadístic no estan comptabilitzades les infraccions en seguretat viària i ordenança de circulació». Recentment l’Ajuntament de Lloret de Mar va renovar l’acord per tramitar les denúncies a escala internacional en virtut a la directiva comunitària 2011/82/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011. El regidor creu que això els permet «exigir el cobrament de les multes als turistes que marxen sense fer-ho a Lloret de Mar».