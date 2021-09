L’Ajuntament de Blanes (Selva) ha lliurat la Font Gòtica als col·lectius sanitaris de la ciutat per agrair-los la lluita des de primera línia contra la covid-19. El guardó institucional, que reprodueix el monument, s’ha instal·lat al vestíbul de la biblioteca comarcal, acompanyat d’una placa commemorativa. A l’acte d’entrega i descoberta de la placa hi van assistir representants de l’hospital comarcal, de l’asil Sant Jaume, dels ambulatoris i de les farmàcies. Amb l’entrega de la Font Gòtica el consistori culmina l’homenatge als sanitaris de la ciutat, després de l’acte d’agraïment que es va fer a principis de juny al teatre. El guardó de la Font Gòtica es va instaurar als anys 70 com a distinció d’honor de la vila.

Blanes ha tancat el cercle de l’homenatge públic a la comunitat sanitària de la ciutat, per agrair-los la implicació en la lluita contra la covid-19. Després de l’acte que es va celebrar el 4 de juny al Teatre, on diversos representants van compartir vivències sobre els moments més crus de la pandèmia, ara el consistori ha entregat als sanitaris el màxim guardó institucional: la Font Gòtica.

La Font Gòtica és un reconeixement públic a aquells qui han dut a terme tasques, activitats o mèrits personals en benefici de la població. En el cas dels sanitaris, el guardó s’ha instal·lat al vestíbul de la biblioteca comarcal.

Placa commemorativa

La reproducció del monument s’acompanya d’una placa commemorativa. S’hi llegeix: «L’Ajuntament de Blanes en agraïment a la comunitat sanitària, per no haver defallit en la seva tasca de lluita constant contra la covid durant la pandèmia».

A l’acte d’entrega simbòlic, que s’ha celebrat aquest divendres al vespre, hi han assistit representants de l’hospital comarcal, de l’hospital-asil Sant Jaume, dels ambulatoris i de les farmàcies de Blanes.

La Font Gòtica és la màxima distinció que atorga l’Ajuntament de Blanes. Es va instaurar durant els anys 70. Des d’aleshores, s’ha donat a tots els pregoners i pregoneres de la Festa Major, així com als regidors i regidores quan deixen el càrrec.