Els ajuntaments d'Arbúcies i Sant Hilari Sacalm denuncien una avaria que divendres els va deixar 30 hores sense telèfon ni internet. En un comunicat, asseguren que la interrupció del servei també els va deixar sense caixers automàtics, terminals de pagament amb targeta i la impossibilitat de contactar amb serveis mèdics i d'emergències.

Els municipis aseguren que no és una situació nova ni un problema «aïllat» perquè hi ha hagut altres incidències similars en els últims mesos. De fet, el mes de maig van fer front comú amb l’ajuntament de Breda. Denunciaven que hi havia diversos punts de la xarxa en un estat «molt precari» i amb pals plens de vegetació.

Model unificat de denúncia

Per reclamar una actuació «imminent» i exigir les «inversions necessàries» per part de Telefònica, els dos ajuntaments han preparat un model de reclamació-denúncia que els afectats només han d'omplir amb les seves dades personals i signar. Un cop les hagin complimentat, les podran lliurar a l'Ajuntament, el Museu d'Etnològic del Montseny o via internet. La intenció és enviar-les conjuntament a l'Oficina del Consumidor divendres