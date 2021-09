Blanes va inaugurar ahir les «Jornades Romanes Blanda-Blandae», que s’allotgen en la població on antigament va haver un assentament romà, més concretament al segle I abans de Crist. Des d’avui i durant tot el cap de setmana –del 24 al 26 de setembre-, Blanes revifarà els seus orígens romans reproduint la ciutat romana que va ser en el seu dia, amb els costums i tradicions de la societat que vivia en aquest municipi segles enrere. Al llarg de tres dies, s’han organitzat una cinquantena d’activitats gratuïtes que ajudaran a recrear i viatjar en el temps fins la remota República Romana que seria substituïda per l’Imperi Romà. Entre aquestes activitats n’hi ha dues de prou singulars: visites guiades al Jaciment Romà d’Els Padrets –situat en un turonet de la vila- i un concert amb el grup Tàrraco Surfers.

El gruix d’activitats s’allotgen durant tot el dia principalment al recinte firal del Passeig de Mar, on s’han instal·lat parades amb productes d’artesania i on també hi ha l’escenari del Banc dels Músics. Organitzat per l’Ajuntament de Blanes conjuntament amb Aestus, la Legió V Macedònica dels Manaies de Blanes i Sabors Catalans, les «Jornades Romanes Blanda-Blandae» –el nom originari de Blanes en temps dels romans- ofereixen combats de gladiadors, una recreació en clau còmica d’una venda d’esclaus, visites guiades, danses, espectacles musicals, de foc i pirotècnia, tallers infantils, així com activitats que contribuiran a fer experimentar, a blanencs i a visitants, la sensació d’haver retrocedit en el temps, però no en l’espai.