Les comarques gironines han registrat un nou cas d’immigració sense papers en camions. Aquest dimarts passat se’n va detectar un altre, en aquest cas a Fogars de la Selva.

Es tracta de tres joves, dos d’ells de l’Afganistan de 20 i 22 anys i un de la Índia, de 25 anys. Els migrants localitzats van ser traslladats fins a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Els agents van comprovar que mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la readmissió. És a dir, els migrants van ser retornats a França.

La descoberta dels polissons d’aquest cas va produir-se el dimarts passat cap a dos quarts de cinc de la tarda quan un camioner va sentir uns sorolls estranys quan circulava per l’AP-7 en direcció Barcelona. Va obrir i va localitzar tres joves polissons a dins.

Arran dels fets, va alertar una patrulla Mossos d’Esquadra, que estava fent un control de velocitat a l’altura del quilòmetre 99 de l’autopista AP-7 en sentit Girona. Els agents s’hi van acostar -van haver de canviar el sentit de circulació- i van atendre el camioner. E lvan identificar i els va explicar que en semiremolc hi havia tres polissons. En una espai on hi ha una caixa on emmagatzema eines i que es troba entre la càrrega.

A partir d’aquí, es va procedir a la identificació dels tres homes. Un d’ells portava documentació_ un jove de 25 anys de la Índia. La resta, després de fer gestions van poder saber que eren paquistanesos i tenien 20 i 22 anys.

Arran de la troballa dels tres migrants, els Mossos d’Esquadra van traslladar-los fins a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. On els agents del CNP van comprovar la identitat dels tres joves i que no els constava cap registre d’entrada a Espanya.

Parada a Itàlia

El camioner per la seva banda, va relatar als Mossos d’on procedia. Els va explicar que desconeixia com havien entrat els joves al camió però que feia un dia que s’havia aturat a Milà -on se sospita que haurien pogut entrar els joves a dins del camió- i que feia poca estona havia passat la frontera amb França. Per aquest motiu, la Policia Nacional va fer la readmissió dels tres immigrants cap a França, com marca l’acord entre ambdós països quan es troben amb aquests casos.

Aquest estiu s’han donat alguns altres casos de troballa de polissons en camions, una pràctica d’entrada d’immigrants sense papers que es produiria per error a Espanya. Ja que les policies frontereres consideren que els immigrants paguen a màfies per anar cap a França a través d’Itàlia i que s’adonen que són a Espanya, quan, sovint, el mòbil els marca el canvi de país i després, fan soroll en veure’ls sorpresos pel sobtat canvi d’ubicació.