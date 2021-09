Tenir una plantació de marihuana pot resultar molt beneficiós però alimentar-les costa molt car, sobretot per l’alt cost de la llum. Per aquest motiu, molts dels delinqüents i bandes que en cultiven a l’interior de domicilis i naus, el què fan és punxar les escomeses. Una pràctica perillosa perquè al final, pot generar un incendi i com ha succeït aquesta setmana a Lloret de Mar, es pot acabar amb una casa mig cremada i amb les plantes desaparegudes per les flames.

Aquest dilluns es va produir un incendi en una casa de la urbanització de Els Pinars i les flames van acabar posant al descobert una plantació de marihuana.

El foc que es va declarar arran d’una sobrecàrrega de la llum, va acabar cremant el garatge i la plantació de marihuana, que va descobrir la Policia Local quan va inspeccionar el soterrani.

El succés es va desencadenar cap a dos quarts d’onze del matí en una casa del carrer de l’Alguer d’aquesta àrea residencial. Els serveis d’emergències van rebre l’avís que hi havia molt de fum sortint d’una casa unifamiliar i ràpidament s’hi van dirigir Bombers, Policia Local de Lloret de Mar, Protecció Civil i SEM.

Ningú va resultar ferit -hi viu una família- però l’habitatge sí que va patir les conseqüències: sobretot el garatge i una estança del soterrani.

A la zona d’aparcament de la casa va cremar la rentadora, l’assecadora, dues motos i trastos que hi havia en diverses lleixes, segons els Bombers.

La sorpresa però va arribar quan un cop extingit el foc, la Policia Local de Lloret de Mar va revisar el soterrani i hi va trobar una petita plantació de marihuana, amb 80 exemplars. La major part eren planters, és a dir, denotava que feia poc que els cultivaven.

Denunciat per punxar la llum

Arran de la descoberta de la Policia Local, la investigació va passar a mans dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Blanes. Aquests han acabat denunciant un home per frau elèctric. Es tracta del pare de la família que vivia en aquesta casa. El foc es va originar per una sobrecàrrega i podria haver cremat tot l’habitatge.