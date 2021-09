La Policia Local de Vidreres (Selva) ha fet més de 4.300 intervencions des de principi d'any, una desena de detencions i més d'un centenar de diligències policials, entre denúncies i intervencions. El cos policial ha intensificat les actuacions per garantir «la seguretat ciutadana» i per combatre l'incivisme. En aquest sentit, s'han fet controls i serveis extraordinaris per evitar sorolls i desperfectes durant la festa major de principis de setembre, amb el tancament d'alguns punts i controls d'alcoholèmia, després de detectar botellons amb centenars de persones. També s'han incrementat els controls en punts estàtics del municipi i de les urbanitzacions i s'han evitat cinc ocupacions delinqüencials.

Pel que fa a l'incivisme, s'han iniciat més d'una trentena d'expedients per vehicles abandonats i se n'han retirat més d'una desena de la via pública. I en relació amb la tinença d'animals, s'ha començat una campanya d'informació i conscienciació als propietaris sobre la normativa municipal en relació amb la recollida dels excrements. A més, s'han fet més de 50 intervencions per sorolls en habitatges, algunes de les quals han acabat amb sancions. La Policia Local també ha fet diverses actuacions per detectar punts amb plantacions de marihuana i altres substàncies i ha ajudat a desarticular alguns grups que es dedicaven al tràfic de drogues.

Pistoles elèctriques i càmeres corporals

Des de l'Ajuntament, han anunciat que continuaran apostant per la formació i especialització dels agents. Entre elles, està previst que el cos disposi de pistoles elèctriques i de càmeres corporals. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha defensat la plantilla. «És amb l'esforç de tots i totes que disminuirem accions incíviques i indesitjades», ha assegurat.