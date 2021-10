Vidreres va celebrar dissabte passat, dia 9 d’octubre, la Jornada de la Cervesa. La programació, pensada pels amants d’aquesta beguda, va incloure una demostració al llarg de tot el matí sobre com fer cervesa a casa. L’activitat s’acabava amb l’entrega per escrit de tot el procés d’elaboració, així com l’obsequi de l’ampolla de cervesa preparada in situ.

Durant la jornada, que va comptar amb èxit d’assistència, també es va fer un maridatge de cervesa artesana i un àpat al teatre Casino la Unió. La cata va estar dirigida pel birraire Joan Villar-i-Martí (escriptor, consultor i jutge internacional) i el menjar va a càrrec de Vanessa Pijuan, xef del restaurant The Main de Vidreres.