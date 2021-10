L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Benaula de Caldes de Malavella ha comprat 80 alçadors perquè l’alumnat pugui desplaçar-se amb seguretat quan es facin sortides escolars. Amb aquesta adquisició, la Benaula s’ha convertit en la segona escola de la província de Girona que en disposa; la primera va ser l’escola Josep Madrenys de Vilobí no fa gaires anys.

«És perillosíssim que els menors viatgin sense alçadors, però la llei ho permet», critica Neus Velasco, membre de la comissió de seguretat de l’AFA de l’escola Benaula. Aquestes cadiretes aixequen l’alçada dels menors que poden subjectar-se bé als seients, sempre que aquests tinguin cinturons de tres punts -els mateixos que porten els cotxes-.

I, de fet, l’AFA ha necessitat el compromís de l’escola perquè a partir d’ara només es podran llogar autobusos amb aquest tipus de cinturons per fer les excursions. «La direcció de l’escola ens ho ha posat molt fàcil, no sempre és així», explica Velasco, que assegura que el preu per llogar un vehicle amb aquests cinturons o amb els de dos punts és el mateix.

L’AFA ha destinat un total de 2.000 euros de fons propis per fer aquesta incorporació de 80 alçadors i dos carros de fusta per guardar-los. La compra s’ha fet a Mobles Joan de Canals, a Figueres, i va arribar ahir al matí en camió a l’escola. El magatzem figuerenc només ha fet d’intermediari perquè ha deixat els seients a preu de cost «perquè els infants puguin viatjar segurs».

L’escola té previst fer el primer viatge amb aquests alçadors a principis de novembre. L’AFA s’ha compromès a ajudar a muntar i desmuntar-los dels autobusos cada cop que hi hagi una sortida escolar.