Un tren de la línia RG1 ha xocat contra un arbre entre Caldes de Malavella i Sils. Fins al lloc dels fets, que han tingut lloc a les quatre de la tarda, s’hi han desplaçat 8 unitats terrestres i 1 helicòpter del SEM i 10 dotacions dels Bombers. La cabina del tren regional ha patit danys arran de l'impacte.

Segons ha comunicat Renfe, hi ha dotze contusionats lleus que han estat atesos pel SEM. Un dels ferits ha hagut de ser traslladat amb helicòpter perquè no podia caminar, i un altre ha estat evacuat a l'hospital Santa Caterina. Alguns usuaris han optat per arribar caminant a l'Estació de Sils. El tall afecta 230 passatgers.

El servei de trens ha quedat interromput en els dos sentits de la marxa i RENFE està evacuant els viatgers amb autobusos fins als seus vehicles segons indicacions dels Mossos d'Esquadra fins al punt de trobada amb els Bombers. Segons informa Renfe, tècnics d’Adif s'han desplaçat al punt de la incidència per determinar-ne les causes i començar a reparar la infraestructura, que ha resultat malmesa, principalment la catenària. Per això, la companyia preveu activar un servei alternatiu per carretera entre Maçanet i Girona per tal d'atendre la resta de viatgers de les línies R1 i RG1.

Es tracta del segon incident d'aquestes caraterístiques en un mes, ja que el dia 4 un tren ja va xocar contra les branques d'un arbre en el tram entre Maçanet de la Selva i Caldes. En aquest cas no es van haver de lamentar ferits.