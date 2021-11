L’Ajuntament de Blanes continua treballant amb l’objectiu de preservar el Delta de la Tordera, un paratge natural que arran del Temporal Glòria del gener del 2020 ha afegit nous valors patrimonials als què ja tenia d’antuvi, sobretot al tram final on hi ha la llacuna. Més concretament, ha instal·lat un aguaitador d’ocells a tocar del Delta de la Tordera, en el tram situat pocs metres més a munt de la desembocadura.

L'aguaitador té dues zones amb pantalles de fusta que disposen d’obertures a diferents alçades. En els trams més baixos, hi ha una bancada que facilita la tasca de les persones aficionades a la fotografia o bé perquè puguin admirar amb prismàtics la gran varietat d’espècies d’ocells que s’hi poden observar. D’aquesta manera, es pot anar a veure les aus i la natura que els envolta, però sense que la presència humana sigui tan notòria perquè els destorbi.

La instal·lació dels mòduls que composen l’aguaitador d’ocells s’ha completat amb cartells divulgatius al seu voltant amb informació general i detallada de la protecció de l’espai, dels valors ambientals i de la limitació i/o prohibició d’usos i activitats que s’hi poden desenvolupar. Aquests plafons s’han completat amb d’altres sobre el codi de conducta que cal observar quan s’està en aquest espai, com ara que la caça i la pesca està prohibida, no es poden fer sorolls molestos i no s’hi poden llençar escombraries. També s’han plantat freixes en aquesta zona.

La instal·lació de l’Aguaitador d’Ocells, la confecció dels cartells i l’adquisició i plantada d’arbres ha suposat un cost de 12.780 euros, dels quals la Diputació de Girona n’ha subvencionat 10.000 euros. Es tracta d’una línia per donar suport als ajuntaments de la demarcació gironina per a la conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal i la regulació de l’ús públic dins d’espais de la Xarxa Natura 2000.

La intenció de l’Ajuntament de Blanes és que hi hagi dos punts d’observació d’ocells. El segon espai estarà situat riu a vall, a tocar de la desembocadura de la Tordera. Aquest altre punt d'observació és un projecte que s'està treballant des de fa temps des del consistori blanenc i que, per la seva ubicació -en zona de domini públic marítim terrestre-, la seva autorització depèn d'altres administracions, amb qui ja fa més d’un any i mig s’estan mantenint converses i treballant conjuntament per poder fer viable aquest projecte el més aviat possible.

Col·laboració de naturalistes i ornitòlegs

Els cartells i plafons que s’han instal·lat al voltant de la zona de l’Aguaitador d’ocells han comptat amb la destacada aportació de diversos naturalistes i ornitòlegs, que han cedit les seves fotografies de manera desinteressada perquè poguessin ser reproduïdes. Per això, des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Blanes s’ha agraït explícitament aquesta col·laboració, que enriqueix en gran mesura tot l’espai, al aportar informació complementària alhora que molt enriquidora respecte les espècies d’aus que s’hi poden guaitar.

Els autors de les fotografies cedides gratuïtament són Ricard Busquets, Enric Badosa, Daniel Martin i Cristina Clos. Pel que fa a les espècies que es reprodueixen a les instantànies hi ha des del gavià argentat fins la gavina corsa, passant per la gavina capnegra i el xatrac gros. També hi ha la polla d’aigua, el balquer, la fotja vulgar, el martinet de nit, el capó reial, la garsa de mar, el flamenc, el corriol gros i el corriol camanegre, així com el corb marí emplomallat i el corb marí gros, l’ànec blanc, l’agró blanc, l’esplugabous, el mussol comú, el bernat pescador i diverses varietats d’ànec, entre d’altres.