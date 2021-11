El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona destina 680.000 euros en tres actuacions de millora de la potabilitzadora de Lloret de Mar i Tossa. Aquest equipament s'encarrega de subministrar aigua potable a les dues poblacions costaneres i també de minimitzar el deteriorament progressiu de les captacions ubicades a l'aqüífer de la Tordera, a causa de l'excés de ferro i manganès. La primera de les actuacions ja s'ha acabat i consisteix en la construcció d'un 'bypass' en l'entrada d'aigua que ha de garantir el funcionament de la planta furant les tasques de neteja. A més, s'ampliarà l'edifici de control i també la línia de fangs.

La posada al dia de la potabilitzadora de Lloret de Mar i Tossa consisteix en tres obres, una de les quals ja està finalitzada. Es tracta d'una nova canonada amb una vàlvula de papallona automatitzada per interceptar l'aigua en l'arribada i conduir-la cap als decantadors de la planta.

Aquest nou sistema facilitarà les tasques de neteja en les canonades d'arribada a la cambra d'una manera més eficaç i còmode. A més, també s'estalviarà el fet de tallar el subministrament d'aigua durant la neteja d'aquesta cambra.

En la segona fase de les obres, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona està construint un nou edifici de control al costat del que ja hi havia fins ara. Tots dos estaran connectats a través d'un passadís. De moment, l'estructura d'obra vista ja està acabada i s'està treballant en la coberta i els interiors del nou espai.

El nou edifici tindrà una zona de taller i magatzem i una altra per a usos administratius que incorporarà una sala de reunions. Aquesta es farà servir per la formació presencial dels treballadors. En l'edifici existent també s'estan fent millores, com ara tirar a terra diversos envans per distribuir l'espai de forma òptima. Les dues sales de laboratori també es reformaran.

En una tercera fase, el consorci ampliarà la línia de fangs per millorar-ne l'eficiència del tractament. Les obres consistiran en la reforma de l'espessidor i el magatzem de fangs. També s'instal·larà un agitador al dipòsit d'acumulació de neteja de filtres i es substituiran les bombes d'aquest dipòsit.

La previsió és que les obres acabin en cinc mesos amb l'objectiu que la instal·lació estigui plenament operativa a l'inici de la temporada d'estiu, quan més servei ha d'oferir. La potabilitzadora té un cabal de disseny de 1.675 m3/h i la seva capacitat de reserva d'aigua és de 10.000 m3.